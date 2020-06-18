Трефилов: результат российских гандболисток на ЧЕ покажет олимпийские перспективы

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Результат российских гандболисток на предстоящем чемпионате Европы покажет, готова ли будет сборная бороться за олимпийские награды в 2021 году. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов.

Чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря. Сборная России на предварительном этапе сыграет в одной группе с командами Швеции, Испании и Чехии. По три команды из каждой группы предварительного раунда выйдут в основной групповой раунд, где будут поделены на две группы по шесть сборных.

"Думаю, что это не самый страшный вариант жеребьевки, - сказала Трефилов. - Не могу сказать, что повезло, но и сказать, что не повезло - тоже не могу. Рабочий вариант. Для нас главное сейчас - сохранить команду, которая была на чемпионате мира, потому что на строительство новой сейчас времени нет".

"Нам даже немного на руку, что этот турнир теперь пройдет до Олимпиады, потому что чемпионат Европы будет являться подготовительным этапом к Играм. И он даст понять, на что мы сможем рассчитывать в Токио, что надо подправить. А на Олимпиаду мы отберемся".

Олимпийские игры в Токио в связи с пандемией коронавируса были перенесены на лето 2021 года. Квалификационный турнир с участием сборной России пройдет в марте.