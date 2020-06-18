{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

УЕФА призвал европейские ассоциации перенести окончание трансферного окна на 5 октября

Крайний срок для предоставления заявок на групповые этапы еврокубков установлен на 6 октября 2020 года
Штаб-квартира УЕФА в Ньоне EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Штаб-квартира УЕФА в Ньоне
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 18 июня. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал все европейские ассоциации перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На эту тему
От печали до радости. УЕФА объявил о переносе финала ЛЧ в Петербурге и рестарте еврокубков

Отмечается, что крайний срок для предоставления заявок на групповые этапы еврокубков установлен на 6 октября 2020 года. В соответствии с этим исполком УЕФА определил дату, до которой трансферное окно должно закрыться.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены большинство национальных чемпионатов, а также еврокубки. Из-за паузы сдвинулись сроки окончания текущего сезона и начала следующего. В связи с этим должны быть изменены сроки трансферного периода.

Футбол в России
РФС совместно с ФМБА проведет расследование по поводу заражения игроков "Ростова"
Читать полностью