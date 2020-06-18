ТАСС, 18 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил оценку критерия безубыточности клубов на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Такое решение принято в качестве временных экстренных мер в связи с негативным воздействием пандемии коронавирусной инфекции на финансовое положение команд.

Сообщается также, что контрольный период сезона-2020/21 сокращен и будет охватывать только два отчетных периода с окончанием в 2018 и 2019 годах. Контрольный период следующего сезона расширен и распространится на четыре отчетных периода с окончанием в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. 2020 и 2021 финансовые годы оцениваются как один период.