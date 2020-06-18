Общественная палата РФ назвала лучших в области популяризации ЗОЖ

Лучшим в продвижении ЗОЖ в России стал оздоровительный проект "Делай как мы" Оренбургского областного центра медицинской профилактики, руководитель проекта - Олег Аслямов. Лучшей среди некоммерческих организаций здорового образа жизни стала АНО "Центр развития перспективных направлений культуры" в Калининграде.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни (ЗОЖ) в четверг назвала победителей конкурса "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации" в 2020 году. Церемония награждения прошла в ТАСС в формате онлайн-конференции.

Волонтером года, продвигающим здоровый образ жизни, стал самый молодой участник конкурса 17-летний Никита Бедовый из Ленинградской области. Бедовый является призером чемпионата России в подтягивании на высокой перекладине, а также чемпионом России по военному многоборью. Волонтер выиграл с 90-процентным преимуществом в народном голосовании. Лучшим учителем по физкультуре по мнению комиссии Общественной палаты стала Снежана Митрафанова из Мурино (Ленинградская область).

Победителей объявили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, генеральный директор компании Nike в России Андрей Кришнев и член общественного совета при Министерстве спорта РФ, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

С приветственными словами и поздравлениями выступили министр спорт Олег Матыцин, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Цель конкурса - пропаганда и формирование ЗОЖ среди россиян и привлечение общественного внимания к важности решения вопросов по защите здоровья граждан.