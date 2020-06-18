Алаев: существует возможность переноса матча "Сочи" - "Ростов" на 19 июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом" теоретически может быть перенесен на 19 июля. Об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч "Сочи" - "Ростов" должен пройти 19 июня на стадионе "Фишт".

"Согласно нормам УЕФА, мы должны закончить сезон до 3 августа. Переносы практически невозможны, теоретическая возможность переноса этой игры существует, единственная возможная дата - 19 июля, когда пройдут полуфиналы кубка. Эту возможность можно реализовать только при желании обоих клубов. Мы готовы обсуждать перенос, но только при согласии обоих клубов, если "Сочи" будет против, то "Ростову" в случае неявки будет засчитано техническое поражение", - сказал Алаев.