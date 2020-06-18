Прядкин: вариант остановки чемпионата РПЛ из-за ситуации в "Ростове" не допускается

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вариант с остановкой нынешнего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за случаев заражения футболистов "Ростова" коронавирусом в настоящее время не рассматривается. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

В РФС заявили о возможности переноса матча "Сочи" - "Ростов" на 19 июля

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня "Ростов" должен провести гостевой матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи".

"Нельзя говорить о том, есть ли риск остановки чемпионата, - сказал Прядкин. - Пока мы такой вариант не допускаем".

В турнирной таблице "Ростов" занимает четвертое место, набрав 28 очков. Сезон РПЛ возобновится 19 июня.