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Летние олимпийские виды спорта

Международный онлайн-турнир по художественной гимнастике пройдет в июне

Зрители смогут увидеть эти соревнования онлайн

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики намерена провести международный онлайн-турнир в июне, письма с приглашениями уже отправлены в некоторые иностранные сборные. Об этом в четверг сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова на церемонии награждения в ТАСС победителей конкурса "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации".

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"В конце июня мы хотим провести онлайн международный турнир по укороченной программе. Думаю, за этими соревнованиями будущее, неизвестно, что будет завтра. Мы написали сборным некоторых стран, чтобы они откликнулись и приняли участие в онлайн-соревнованиях. Даже если Олимпийские игры не пройдут в 2021 году, мы будем соревноваться и не уступим коронавирусу ни одной позиции", - сказала Винер-Усманова.

"Конечно, зрители тоже смогут увидеть эти соревнования, нажмут на ссылку и будут смотреть выступления. Мы представим наши новые программы, - добавила Винер-Усманова. - Что касается судей, то на мониторе ошибки видно лучше, и чем больше ошибок они увидят, тем лучше для нас. В ложке меда легче утопить, чем в бочке дегтя, будем исправлять ошибки".

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
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