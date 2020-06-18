Международный онлайн-турнир по художественной гимнастике пройдет в июне

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики намерена провести международный онлайн-турнир в июне, письма с приглашениями уже отправлены в некоторые иностранные сборные. Об этом в четверг сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова на церемонии награждения в ТАСС победителей конкурса "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации".

"В конце июня мы хотим провести онлайн международный турнир по укороченной программе. Думаю, за этими соревнованиями будущее, неизвестно, что будет завтра. Мы написали сборным некоторых стран, чтобы они откликнулись и приняли участие в онлайн-соревнованиях. Даже если Олимпийские игры не пройдут в 2021 году, мы будем соревноваться и не уступим коронавирусу ни одной позиции", - сказала Винер-Усманова.

"Конечно, зрители тоже смогут увидеть эти соревнования, нажмут на ссылку и будут смотреть выступления. Мы представим наши новые программы, - добавила Винер-Усманова. - Что касается судей, то на мониторе ошибки видно лучше, и чем больше ошибок они увидят, тем лучше для нас. В ложке меда легче утопить, чем в бочке дегтя, будем исправлять ошибки".