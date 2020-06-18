"Ростов" обратился в РПЛ с просьбой рассмотреть варианты переноса матча с "Сочи"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой рассмотреть варианты переноса матча 23-го тура с "Сочи". Об этом на пресс-конференции рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня "Ростов" должен сыграть в гостях с "Сочи", также на время карантина у ростовчан запланированы домашние игры с "Арсеналом" (27 июня) и "Краснодаром" (1 июля).

"Не будем критиковать руководство "Ростова", нам с этим жить еще долго, - сказал Прядкин. - Хочется пожелать, чтобы ребята поскорее выздоровели. Мы заняли не оборонительную позицию, хотели посмотреть, что скажет Роспотребнадзор, президент РФС активно вовлечен в это. Сегодня утром мне поступило письмо от "Ростова" с просьбой рассмотреть варианты [переноса матча]".