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Футбол в Англии

Очередное тестирование выявило один случай заражения коронавирусом в АПЛ

Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщается

ТАСС, 18 июня. Очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выявило один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Тестирование, которое проводилось 15 и 16 июня, прошли 1 564 человека. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщается. Тестирование проводится дважды в неделю, прошедшее было девятым по счету, всего было проведено 10 228 тестов, 17 из которых дали положительный результат.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах.

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