Мейтин: РПЛ обладает механизмами для определения нарушителей регламента проведения матчей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. У Российской премьер-лиги есть механизмы для определения нарушителей регламента проведения матчей лиги среди болельщиков. Об этом на пресс-конференции заявил директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин.

РФС не обсуждает вопрос по увеличению количества зрителей до 30% на матчах РПЛ

Сезон Тинькофф-РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. Матчи пройдут в присутствии зрителей, численность которых составит не более 10% от вместимости стадиона. Болельщики должны приходить на игру в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию, перед входом на стадион каждому человеку будем измерена температура.

"Идентифицировать нарушителей сложнее, приоритет - здоровье, - сказал Мейтин. - Не буду уточнять, как их идентифицировать, у нас есть механизмы. РПЛ и клубы готовы, МВД и другие силовые ведомства помогут".

"У нас есть регламент. Если человек нарушает регламент, есть КоАП, КДК может принять решение", - добавил Мейтин.

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин заявил, что Роспотребнадзор может вынести санкции клубу за нарушение его болельщиками регламента. "Санкции за то, что человек будет находиться без маски, Роспотребнадзор может вынести клубу, который допустил его на стадион. Если будут нарушения, можно откатиться назад", - отметил он.