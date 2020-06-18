Интершум будет тестироваться на трансляциях матчей РПЛ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Технологии интершума и виртуальных зрителей протестируют во время трансляций матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня. Матчи пройдут в присутствии зрителей, численность которых составит не более 10% от вместимости стадиона.

"У нас проходят тесты использования виртуальных зрителей, на матче ЦСКА - "Зенит" это будет доступно в digital, а не в эфире, - сказал Гордеев. - Интершум протестируем в Самаре (на матче "Крылья Советов" - "Ахмат" 19 июня - прим. ТАСС), есть две версии - нейтральный, плюс на трибунах есть микрофоны, чтобы усиливалась реакция трибун. В субботу (на матче ЦСКА - "Зенит") попробуем более сложную версию - будут использоваться сэмплы, записанные на этом стадионе, кричалки этой команды".