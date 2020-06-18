Бесплатно будут транслироваться шесть из восьми матчей каждого из оставшихся туров РПЛ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Матч ТВ" будет бесплатно транслировать шесть из восьми матчей каждого из оставшихся в сезоне восьми туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции заявил креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.

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Чемпион России по футболу возобновится 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. На этой неделе будет сыграно восемь матчей 23-го тура. До перерыва правообладатель бесплатно транслировал только один матч из тура.

"Что касается бесплатного показа матчей, то это разовая акция, она имеет социальное значение. Это общее решение РПЛ, клубов и основного вещателя. Большинство матчей будут показаны бесплатно. Четверть всех матчей будет эксклюзивно показана на канале "Матч Премьер", - сказал Гордеев.

Чемпионат России должен завершиться 22 июля.