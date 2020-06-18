УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации. Об этом на онлайн-конференции рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Запрет УЕФА на проведение матчей в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года.

"Исполком УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином приняли решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. В связи с этим "Ахмат-Арена" получила лицензию УЕФА. Регион этого заслуживает. Также на стадионе можно проводить матчи сборных", - сказал Алаев.

"Ахмат-Арена" была открыта в 2011 году, свои домашние матчи на ней проводит грозненский "Ахмат", выступающий в Российской премьер-лиге. В 2013 году стадион принял финал Кубка России. В 2018 году "Ахмат-Арена" была тренировочным стадионом для сборной Египта во время чемпионата мира.