Чемпион мира финн Каски подписал контракт с клубом КХЛ "Авангард"

"Финские игроки известны своим трудолюбием и точным выполнением тренерской установки, на примере Вилле Покки наши болельщики видели это в предыдущих сезонах, - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Каски молод, быстр, результативен и предельно мотивирован, что очень важно, ведь хоккеист с предельной мотивацией приносит больше пользы команде. Успел поиграть и за океаном, и в сборной, в составе которой стал чемпионом мира. КХЛ для Оливера - новый этап, и мы не сомневаемся, что наш новичок постарается показать максимум возможностей в "Авангарде".

Каски в прошедшем сезоне выступал в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Шарлотт", проведя за клуб 54 матча, в которых набрал 25 очков (13 шайб + 12 голевых передач). В 2019 году он был признан лучшим игроком чемпионата Финляндии. В составе национальной сборной Каски стал чемпионом мира 2019 года в Словакии.