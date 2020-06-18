Прядкин уверен, что реконструкция стадиона ФК "Тамбов" будет завершена осенью

16 июня "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года. В сезоне-2019/20 Тинькофф-РПЛ клуб из Тамбова проводил домашние матчи на стадионах "Мордовия-Арена" в Саранске и "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне играла в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"Мы встречались с властями региона, увидели количество денег, выделенных на реконструкцию, рассматривался вариант продлить разрешение на сезон, но в итоге решено до конца года, - сказал Прядкин. - Думаю, в сентябре-октябре трибуны будут стоять. Деньги на это лежат в Министерстве спорта Тамбовской области, больше никто навстречу не пойдет. Но есть уверенность в том, что реконструкция будет завершена".