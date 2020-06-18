Балахничеву не грозит экстрадиция во Францию в случае обвинительного приговора

Французская прокуратура требует четырехлетнего тюремного заключения для Балахничева по делу о коррупции и получении взяток с целью сокрытия допинговых дел российских легкоатлетов. Обвинение также потребовало взыскать с Балахничева штраф в размере €1,8 млн. В России Следственный комитет не стал открывать дело за отсутствием состава преступления.

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев не будет экстрадирован в случае обвинительного приговора французского суда. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

"В случае вынесения в отношении господина Балахничева обвинительного приговора и наложения уголовного наказания на территории Франции (если это вообще произойдет) механизм экстрадиции, предусмотренный международным правом, работать не будет. В соответствии с действующим законодательством граждане Российской Федерации, которые считаются преступниками в других государствах, но пребывают на территории нашей страны, выдаче не подлежат. В отношении таких граждан действует российское законодательство, и отвечать они должны перед ним", - рассказал Алексеев.

"При этом нельзя сбрасывать со счетов и ту допинговую войну, развязанную нашими зарубежными партнерами против российского спорта несколько лет назад, и многие предвзятые, необоснованные и незаконные карательные решения международных спортивных властей в том числе против олимпийского и паралимпийского движения России, и все это в продолжение финансовых, политических санкций, информационного и военного давления на Россию", - добавил он.

Глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России считает, что к решениям правоохранительных органов зарубежных стран в отношении граждан РФ нужно относиться "взвешенно, хладнокровно, профессионально и с учетом геополитической ситуации в соответствующей сфере".

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В отставку он был вынужден уйти в связи с громким допинговым скандалом в российской легкой атлетике и началом расследования о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федерация (IAAF, ныне - World Athletics).