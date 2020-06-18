РФС исключил возможность обмена составами между "Тамбовом" и "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) исключил возможность обмена составами между клубом Российской премьер-лиги "Тамбов" и клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород". Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает возможность переезда в Нижний Новгород и обсуждал этот вопрос с РФС. Он связан с тем, чтобы команда выступала на стадионе в Нижнем Новгороде, построенном к чемпионату мира.

"Поступали обращения, но такой возможности нет. Есть возможность смены региона, - сказал Алаев. - Подмена [составов] невозможна, есть возможность смены географической прописки. Пример у нас есть - "Сочи", - сказал Алаев.

ФК "Сочи" был образован в июле 2018 года после переезда клуба ФНЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга в Краснодарский край.