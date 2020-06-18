{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС исключил возможность обмена составами между "Тамбовом" и "Нижним Новгородом"

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает возможность переезда в Нижний Новгород и обсуждал этот вопрос с РФС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) исключил возможность обмена составами между клубом Российской премьер-лиги "Тамбов" и клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород". Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает возможность переезда в Нижний Новгород и обсуждал этот вопрос с РФС. Он связан с тем, чтобы команда выступала на стадионе в Нижнем Новгороде, построенном к чемпионату мира.

"Поступали обращения, но такой возможности нет. Есть возможность смены региона, - сказал Алаев. - Подмена [составов] невозможна, есть возможность смены географической прописки. Пример у нас есть - "Сочи", - сказал Алаев.

ФК "Сочи" был образован в июле 2018 года после переезда клуба ФНЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга в Краснодарский край.

Теги
Российский футбол
ММА
Российский боец Эмеев проведет бой с Рахмоновым на "Бойцовском острове" UFC
Поединок состоится 25 июля
Читать полностью