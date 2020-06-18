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Футбол в России

РФС проконтролирует расходование средств из компенсации за трансфер Головина в "Монако"

Средства от трансфера игрока из ЦСКА в "Монако" предназначены для двух детско-юношеских спортивных школ
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) будет контролировать расходование средств из компенсации за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в выступающий в чемпионате Франции "Монако". Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

11 июня РФС сообщил о завершении процедуры получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в подготовке Головина. В службе коммуникаций организации отметили, что средства от трансфера игрока из ЦСКА в "Монако" (по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €30 млн) предназначены для двух детско-юношеских спортивных школ: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого. Полузащитник также был зарегистрирован в качестве игрока клуба "Металлург-Кузбасс", однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС.

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"Что касается вообще получения причитающейся суммы на счет РФС, поскольку сами академии по определенным причинам не смогли заявиться на эти деньги и получить их, - сказал Алаев. - В какой-то момент мы подключились, потому что понимали, что это важный вопрос для развития футбола и школ в регионе. Очень благодарны "Монако" - нам удалось закрыть все финансовые и юридические вопросы. Деньги поступили на счет РФС".

"Наша задача сейчас [заключается в том], чтобы все эти деньги целиком и полностью были направлены в те школы и тем людям, которые участвовали в становлении Александра Головина как футболиста национальной сборной и "Монако". Мы будем очень аккуратны и сделаем все, чтобы ни один рубль не попал к тем людям, которые не имеют отношения к его воспитанию, чтобы средства были потрачены на развитие региона, которые подготовили такого замечательного футболиста", - добавил генеральный секретарь РФС.

Согласно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и РФС, при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет. В случае с переходом Головина в "Монако" речь идет о солидарной выплате в размере 5% от трансфера в размере €30 млн, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил принимавший участие в подготовке игрока ЦСКА; еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока.

Головин в составе "Монако" за два сезона принял участие в 65 матчах в разных турнирах, забив семь мячей и сделав восемь голевых передач. В дебютном для российского игрока сезоне его команда заняла 17-е место из 20 в турнирной таблице чемпионата Франции. В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 клуб футболиста сборной России стал девятым.

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