Президент "Ростова" заявил, что для клуба здоровье игроков важнее победы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Ростов" считает, что здоровье игроков команды и футболистов клуба-соперника важнее, чем победа в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пресс-службе дончан заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

17 июня пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Гостевой матч ростовчан против "Сочи" в рамках 23-го тура чемпионата России должен пройти 19 июня на стадионе "Фишт". 18 июня генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил о том, что в случае согласия обеих сторон игра может быть перенесена на 19 июля. Он также отметил, что если "Сочи" будет против, то "Ростову" в случае неявки будет засчитано техническое поражение.

"Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию, - сказал Арутюнянц. - Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее".

"Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. РФС поддержал наше предложение при условии, что "Сочи" не будет против", - отметил президент "Ростова".

18 июня "Сочи" выступил с заявлением, в котором говорится о том, что клуб выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня. Арутюнянц подчеркнул, что для его клуба здоровье игроков важнее, чем три очка. "Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК "Сочи" - пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка", - резюмировал президент "Ростова".

Возобновление РПЛ после паузы

Регламент и календарь оставшихся матчей чемпионата России, прерванного из-за коронавируса, были одобрены исполкомом РФС 9 июня. Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий. "Ростов" в ближайшие 14 дней, согласно календарю, должен также встретиться с "Арсеналом" 27 июня и с "Краснодаром" 1 июля.

В турнирной таблице "Ростов" занимает четвертое место, набрав 38 очков, "Сочи" идет на 12-м месте, имея в активе 24 очка. Сезон РПЛ возобновится 19 июня.