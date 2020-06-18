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Футбол в России

Количество подписчиков телеканала "Матч Премьер" составляет 600 тыс.

Цель канала, показывающего российский футбол, - 900 тыс. подписчиков

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Каналу "Матч Премьер" для достижения намеченного ключевого показателя эффективности (KPI) необходимо привлечь еще 300 тыс. подписчиков. Об этом на онлайн-конференции рассказал креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.

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"КPI по подписке на "Матч Премьер" - 900 тыс., сейчас нужно еще 300 тыс. человек. Люди готовы платить, главное - насколько комфортно смотреть и удобно платить", - сказал Гордеев.

"Матч Премьер" является каналом субхолдинга "Матч", канал показывает, в частности, все матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги. В феврале прошлого года Гордеев говорил о том, что количество подписчиков канала составляет около 500 тыс. человек.

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