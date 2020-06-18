ЦСКА подписал контракт с бывшим форвардом клуба НХЛ "Ванкувер" Голдобиным

Голдобин выступал за "Ванкувер" с 2017 года. Перед стартом сезона-2019/20 он подписал с клубом новый контракт, но был выставлен на драфт отказов, проведя одну встречу в НХЛ.

На драфте НХЛ 2014 года Голдобин был выбран клубом "Сан-Хосе" в первом раунде под общим 27-м номером. В системе "Шаркс" он находился до 2017 года, после чего перешел в "Ванкувер". В общей сложности в активе 24-летнего нападающего 124 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 46 (19+27) очков по системе "гол плюс пас".

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, а также победителем регулярного чемпионата КХЛ-2019/20. Сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса.