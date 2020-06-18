Черчесов не исключил, что сборная России проведет товарищеские матчи со шведами и поляками

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу держит в уме проведение товарищеских матчей осенью с командами Швеции и Польши, которые не состоялись ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Игра Швеция - Россия должна была пройти 28 марта в Стокгольме, с командой Польши россияне должны были встретиться 2 июня в Варшаве. Также у российской команды не состоялись контрольные встречи с командами Молдавии и Сербии. В среду исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об изменениях в календаре европейских сборных - командам предстоит сыграть шесть матчей в рамках Лиги наций в период с сентября по ноябрь, в октябре и в ноябре сборные смогут провести по одному товарищескому матчу.

"Как и ожидалось, осенью сборная России проведет шесть игр Лиги наций с Сербией, Венгрией и Турцией, - сказал Черчесов. - Окна для этих игр остались прежними, ждем лишь подтверждения дат и времени начала матчей. Особенность осеннего цикла будет заключаться в том, что в октябре и ноябре перед официальными встречами у нас будет возможность провести по одной контрольной. Об этой идее говорили и ранее, сейчас же она нашла свое подтверждение".

"Мы, безусловно, постараемся воспользоваться возможностью провести еще две игры, ведь, как вы помните, сборная России не собиралась с ноября прошлого года. Ситуация нестандартная, так как раньше в рамках одного окна мы не играли по три матча. В подготовительный процесс придется внести определенные коррективы, потому что тренировочных дней в таком режиме будет крайне мало", - добавил главный тренер сборной России.

"Что касается соперников, то этот вопрос будет прорабатываться РФС. Мы не смогли сыграть в марте со Швецией и Молдавией, а в июне - с Польшей и Сербией. Держим в уме эти сборные, но существует масса нюансов, которые нужно предусмотреть и согласовать. Как только договоренности будут достигнуты, РФС объявит об этом на официальных ресурсах", - заключил специалист.

Сборная России проведет первый матч в группе Лиги наций дома против команды Сербии в период с 3 по 5 сентября, далее россияне в гостях встретятся с венграми (6-8 сентября). 10-11 октября российская команда дома сыграет с турками, 13-14 октября проведет ответную встречу с командой Венгрии, 14-15 ноября на выезде встретится с командой Турции, а 17-18 ноября завершит групповую стадию Лиги наций матчем против сербов в гостях.