Черчесов поздравил Грозный с получением возможности проводить матчи под эгидой УЕФА

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил жителей и руководство Чеченской Республики с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проводить матчи под эгидой организации на территории Грозного. Об этом Черчесов рассказал ТАСС.

Запрет УЕФА на проведение матчей в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года. В среду исполком УЕФА снял запрет, "Ахмат-Арена" получила соответствующую лицензию организации.

"Хотел бы поздравить всех жителей и руководство Чеченской Республики с тем, что по решению УЕФА Грозному вновь разрешено принимать международные матчи. Сборная России уже играла там четыре года назад против Румынии и одержала победу, в том числе и благодаря великолепной поддержке чеченских болельщиков", - сказал Черчесов.

"Ахмат-Арена" была открыта в 2011 году, свои домашние матчи на ней проводит грозненский "Ахмат", выступающий в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В 2013 году стадион принял финал Кубка России. В 2018 году "Ахмат-Арена" была тренировочной площадкой для сборной Египта во время чемпионата мира.