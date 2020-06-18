Российские тхэквондисты проходят карантин на тренировочной базе в Кисловодске

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо тренируется в онлайн-формате на сборе в Кисловодске, спортсмены проходят обязательный карантин. Об этом ТАСС в четверг рассказал главный тренер сборной Вадим Иванов.

Тренировочный сбор завершится 12 июля.

"Как и планировали, заехали на базу 14 июня, спасибо сотрудникам министерства спорта, которые решили этот вопрос. В данный момент находимся на карантине, тренировки проводим в онлайне, спортсмены пока тренируются в номерах", - рассказал Иванов.