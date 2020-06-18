Стокгольм утвержден в качестве места проведения ЧМ по фигурному катанию 2021 года

ТАСС, 18 июня. Международный союз конькобежцев подтвердил право Стокгольма принять чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта. Также ISU подтвердил, что чемпионат Европы состоится с 25 по 31 января в Загребе. Юниорский чемпионат мира пройдет в китайском Харбине с 1 по 7 марта.

ISU внес изменения в календарь юниорского Гран-при сезона-2020/21. Заключительный этап серии пройдет в Риге с 14 по 17 октября. Первый этап примет Будапешт (9-12 сентября), второй - Иокогама (16-19 сентября), третий - Острава (23-26 сентября), четвертый - Ташкент (30 сентября - 3 октября), пятый - Любляна (7-10 октября). Решение о месте проведение финала будет принято на заседании совета ISU 6 июля.

В 2020 году чемпионат мира должен был принять Монреаль, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.