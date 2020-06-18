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Летние неолимпийские виды спорта

Регбисты "Локомотива-Пензы" победили "ВВА-Подмосковье" в первом матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 18:12

ТАСС, 18 июня. "Локомотив-Пенза" обыграл "ВВА-Подмосковье" со счетом 18:12 в матче первого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча прошла в Пензе.

Самым результативным игроком матча стал игрок "Локомотива-Пензы" Сергей Янюшкин, реализовавший шесть штрафных ударов.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат национального первенства продлится до 28 августа. В турнире сыграют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых (занявшие первое и второе места - прим. ТАСС) получат прямые путевки в полуфинал. Команды, расположившиеся на местах с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серий до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.

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