ФК "Тамбов" погасил половину долга за использование "Мордовия-Арены"

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" погасил половину задолженности перед компанией "Спорт-Инжиниринг" за использование "Мордовия-Арены" в Саранске в качестве домашнего стадиона в Тинькофф - Российской премьер-лиге, оставшаяся часть будет выплачена до конца июля. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Задолженность составляла порядка 17 млн рублей. Ранее Худяков сообщал ТАСС, что "Тамбов" погасит долги 17 июня.

"Мы погасили половину. Подписали соглашение о том, что еще половину выплатим до конца июля", - сказал он.

16 июня "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года. В сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги клуб из Тамбова проводил домашние матчи на "Мордовия-Арене" и стадионе "Нижний Новгород". Стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне играла в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.