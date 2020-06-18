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Футбол в России

ФК "Тамбов" погасил половину долга за использование "Мордовия-Арены"

Оставшуюся часть клуб обязался выплатить до конца июля

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" погасил половину задолженности перед компанией "Спорт-Инжиниринг" за использование "Мордовия-Арены" в Саранске в качестве домашнего стадиона в Тинькофф - Российской премьер-лиге, оставшаяся часть будет выплачена до конца июля. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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Задолженность составляла порядка 17 млн рублей. Ранее Худяков сообщал ТАСС, что "Тамбов" погасит долги 17 июня.

"Мы погасили половину. Подписали соглашение о том, что еще половину выплатим до конца июля", - сказал он.

16 июня "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года. В сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги клуб из Тамбова проводил домашние матчи на "Мордовия-Арене" и стадионе "Нижний Новгород". Стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне играла в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

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Российский футболМордовияТамбовская область
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