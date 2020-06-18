{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Тамбов" получил лицензию для выступления в следующем сезоне РПЛ

Лицензирование профессиональных клубов в РФС проходит на этой неделе

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" получил лицензию для участия в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Лицензирование профессиональных клубов в Российском футбольном союзе (РФС) проходит на этой неделе.

"Все отлично, лицензию получили. Никаких запретов - все супер!" - сказал Худяков.

16 июня "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года. В сезоне-2019/20 чемпионата России клуб из Тамбова проводил домашние матчи на "Мордовия-Арене" и стадионе "Нижний Новгород". Стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне играла в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

После 22 туров "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В первом туре после паузы, связанной с пандемией коронавируса, клуб сыграет в гостях с "Уфой" 21 июня.

Теги
Российский футбол
Зимние олимпийские виды спорта
ISU приостановил внедрение новой системы оценки элементов в фигурном катании
Данное решение связано с изменением календаря предстоящего сезона из-за коронавируса
Читать полностью