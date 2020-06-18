Игнашевич стал главным тренером футбольного клуба "Торпедо"

Из-за отсутствия лицензии Игнашевич занимал должность старшего тренера клуба, 15 июня он успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории Pro, которая позволила ему возглавить тренерский штаб команды. Ранее главным тренером "Торпедо" был Николай Савичев, он останется в структуре клуба в качестве руководителя программы развития молодежного футбола, а также будет принимать участие в селекционной работе.

В завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги "Торпедо" заняло третье место, не сумев пробиться в элитный дивизион чемпионата страны.

Игнашевичу 40 лет, он начал работу в "Торпедо" в 2019 году, а в декабре того же года продлил соглашение с клубом. В сезоне-2019/20 специалист был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера.

Игнашевич является воспитанником "Торпедо". В качестве игрока он выступал за самарские "Крылья Советов", московские клубы "Локомотив" и ЦСКА. Игнашевич является обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз стал чемпионом России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финалах Кубка России (ЦСКА - 6, "Локомотив" - 1), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник завоевал 21 трофей, из которых 18 - в составе ЦСКА.

В сборной России Игнашевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Всего защитник провел за национальную команду 127 матчей, в которых забил 8 голов.