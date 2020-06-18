Матч РПЛ "Крылья Советов" - "Ахмат" в Самаре посетят 300 врачей

ТАСС, 18 июня. Самарский футбольный клуб "Крылья советов" пригласил 300 врачей, борющихся с распространением коронавирусной инфекцией, на домашний матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча пройдет 19 июня и начнется в 18:00 мск. На трибунах будет разрешено присутствовать зрителям, их численность должна составлять не более 10% от заполняемости арены.

Символический удар перед началом матча сделает главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Армен Бенян. На 20-й минуте игра будет остановлена, все участники матча и зрители аплодисментами поблагодарят врачей за их работу и самоотверженный труд в непростое время. На футболках игроков "Крыльев Советов" будет нанесена надпись "Спасибо врачам".

Ранее РПЛ сообщила, что 23-й тур будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку.

"Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 22 матчей. "Ахмат" располагается на 16-й строчке с 20 очками после 22 игр.