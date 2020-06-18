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Бокс

Женская сборная России по боксу сдала тесты на коронавирус и заехала на "Озеро Круглое"

Тесты, результаты которых уже известны, были отрицательными

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по боксу тренируется в полном составе на базе "Озеро Круглое", спортсменки сдали тесты на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Иван Шидловский.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщал ТАСС, что национальные команды по боксу будут тренироваться на базе "Озеро Круглое".

"Пятьдесят процентов команды и тренерского состава сдали тесты, у них отрицательные результаты. Те, кто прилетел или приехал на поезде, сдали повторный тест. Их результаты будут завтра", - сказал Шидловский.

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