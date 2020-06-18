ISU приостановил внедрение новой системы оценки элементов в фигурном катании

ТАСС, 18 июня. Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе прежнюю систему стоимости элементов в фигурном катании. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На ком из фигуристов сильнее скажется изменение стоимости прыжков

Тихая революция. На ком из фигуристов сильнее скажется изменение стоимости прыжков

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В мае ISU снизил стоимость ряда элементов. В связи с пандемией коронавируса календарь сезона-2020/21 претерпел изменения, поэтому было решено приостановить на неопределенный срок внедрение новой системы оценки компонентов.

Тройной лутц продолжит оцениваться в 5,9 балла (по новой системе - 5,3). Стоимость остальных тройных прыжков не менялась: аксель - 8,0, тулуп - 4,2, сальхов - 4,3, риттбергер - 4,9, флип - 5,3.

Четверной лутц вернется к оценке в 11,5 балла (по новой системе - 11), риттбергер - к 10,5 балла (по новой - 11). Стоимость остальных четверных прыжков не менялась: тулуп - 9,5, сальхов - 9,7, аксель - 12,5, флип - 11.

В женском одиночном катании мировой рекорд по сумме баллов принадлежит россиянке Алене Косторной - 247,59, в мужском катании - американцу Натану Чену (335,30), в парном катании - фигуристам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуну (234,84), в танцевальных дуэтах - французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (226,61).