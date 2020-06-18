Рахимов: для спасения мини-футбольного "Динамо" необходимо минимум 50 млн рублей

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Московский мини-футбольный клуб "Динамо" можно спасти, если найдется инвестор, готовый вложить для начала не менее 50 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Александр Рахимов.

Президент "Динамо" Андрей Губернский ранее объявил игрокам и тренерскому штабу о закрытии клуба.

"Мы закрываемся в силу того, что нет возможности отдать долги, которые накопились перед бывшими игроками, - сказал Рахимов. - На протяжении последних трех лет Андрей Николаевич пытался найти инвестора, но, к сожалению, не удалось и клуб закрывается, о чем нам было объявлено".

"Чтобы спасти клуб потребуется больше 50 миллионов рублей. Это для начала позволит закрыть долги перед игроками, а это приличная сумма. Но помимо погашения долгов необходимо будет вкладывать в развитие клуба, в приглашение новых игроков. 50 миллионов хватит только для того, чтобы погасить долги и снять санкции, не позволявшие нам заявлять новых футболистов", - пояснил он.

Тренер отметил, что финансовые трудности у клуба начались в 2017 году, когда основной спонсор банк "Югра" потерял лицензию. Министерство спорта Московской области недавно решило прекратить поддержку клуба, который не борется за возвращение в элитный дивизион чемпионата страны. По словам главы ведомства Романа Терюшкова, освободившиеся средства будут перераспределены между другими профессиональными клубами Подмосковья, в числе которых бессменный чемпион России по гандболу "Чеховские медведи".

Мини-футбольное "Динамо" было основано в 2002 году, в 2008-2010 годах выступало под названием "Динамо-Ямал", с 2010 года представляло Московскую область. Является 11-кратным чемпионом России и девятикратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА (2007) и Межконтинентального кубка (2013). В 2017 году в связи с финансовыми трудностями клуб покинул Суперлигу и выступал в Высшей лиге.