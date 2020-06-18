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Футбол в России

"Ротор" получил лицензию на участие в РПЛ

По итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 ФНЛ волгоградский клуб занял первое место

ТАСС, 18 июня. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" успешно прошел процедуру лицензирования для участия в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соответствующее решение было принято комиссией Российского футбольного союза в четверг.

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда из Волгограда завоевала право в новом сезоне сыграть в РПЛ.

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