"Ротор" получил лицензию на участие в РПЛ

ТАСС, 18 июня. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" успешно прошел процедуру лицензирования для участия в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соответствующее решение было принято комиссией Российского футбольного союза в четверг.

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда из Волгограда завоевала право в новом сезоне сыграть в РПЛ.