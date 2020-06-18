Суд во Франции вынесет решение по делу о коррупции в IAAF в сентябре

В среду обвинение потребовало четыре года тюремного заключения для бывшего главы IAAF Ламина Диака, 87-летний сенегалец находится под стражей во Франции с ноября 2015 года, с 1999 по 2015 год он возглавлял IAAF. Диаку вменяются коррупция и намеренное сокрытие допинг-проб российских спортсменов. Среди обвиняемых также сын Диака - Папа Массата Диак, советник экс-главы IAAF Хабиб Сиссе, бывший глава антидопинговой программы IAAF Габриэль Долле, бывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев и бывший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников. Для Балахничева прокуратура также просит четыре года тюрьмы.

В ходе слушаний Диак признал, что IAAF скрывала положительные допинг-пробы россиян ради финансового благополучия организации. По его словам, санкции в отношении россиян не были введены вовремя для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, поскольку в то время IAAF вела переговоры о заключении спонсорских контрактов с банком ВТБ и холдингом ВГТРК. Эта отсрочка позволила российским атлетам выступить на Олимпийских играх в Лондоне, нескольким из них - выиграть медали.