{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Суд во Франции вынесет решение по делу о коррупции в IAAF в сентябре

Фигурантами дела являются в том числе бывший глава организации Ламин Диак и экс-глава российской национальной федерации Валентин Балахничев
Ламин Диак и Валентин Балахничев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ламин Диак и Валентин Балахничев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Вердикт по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне - World Athletics) будет вынесен судом в Париже 16 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters.

На эту тему

В среду обвинение потребовало четыре года тюремного заключения для бывшего главы IAAF Ламина Диака, 87-летний сенегалец находится под стражей во Франции с ноября 2015 года, с 1999 по 2015 год он возглавлял IAAF. Диаку вменяются коррупция и намеренное сокрытие допинг-проб российских спортсменов. Среди обвиняемых также сын Диака - Папа Массата Диак, советник экс-главы IAAF Хабиб Сиссе, бывший глава антидопинговой программы IAAF Габриэль Долле, бывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев и бывший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников. Для Балахничева прокуратура также просит четыре года тюрьмы.

В ходе слушаний Диак признал, что IAAF скрывала положительные допинг-пробы россиян ради финансового благополучия организации. По его словам, санкции в отношении россиян не были введены вовремя для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, поскольку в то время IAAF вела переговоры о заключении спонсорских контрактов с банком ВТБ и холдингом ВГТРК. Эта отсрочка позволила российским атлетам выступить на Олимпийских играх в Лондоне, нескольким из них - выиграть медали.

Теги
ФранцияКризис в российской легкой атлетике
Футбол в России
Капитаны клубов РПЛ поблагодарили медработников за борьбу с коронавирусом
Предстоящий тур чемпионата России будет посвящен врачам
Читать полностью