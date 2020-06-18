Новая арена ХК "Авангард" может быть построена полностью на средства "Газпром нефти"

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" построит новую домашнюю арену для клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в Омске даже в случае отмены федерального финансирования. Такое мнение в четверг в эфире омского 12-го канала высказал губернатор региона Александр Бурков.

Общая стоимость объекта предварительно оценивается в 10 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей должен выделить федеральный бюджет. Ранее вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков заявлял, что "вопрос с федеральными деньгами подвис, идет секвестр федерального бюджета".

"Поверьте, если компания "Газпром нефть" за что-то берется, то она это делает. Будут федеральные деньги, не будут, но они этот объект построят, - сказал Бурков. - Я убежден, что "Авангард" вернется обратно в Омск".

Губернатор Омской области отметил, что на строительной площадке новой арены уже ведутся подготовительные работы. "Объект будет построен к молодежному чемпионату мира по хоккею, т. е. к концу 2022 года", - подчеркнул глава региона.

"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним стадионом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск".