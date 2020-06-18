Кадыров назвал справедливым решение УЕФА снять запрет на проведение матчей в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снять запрет на проведение матчей под эгидой организации на территории Грозного вдохнет новую жизнь в футбол на Кавказе. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Запрет УЕФА на проведение матчей в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года. В среду исполком УЕФА снял запрет, "Ахмат-Арена" получила соответствующую лицензию организации.

"Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных, - написал Кадыров. - Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнет новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола СКФО, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома".