Кадыров назвал справедливым решение УЕФА снять запрет на проведение матчей в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снять запрет на проведение матчей под эгидой организации на территории Грозного вдохнет новую жизнь в футбол на Кавказе. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Запрет УЕФА на проведение матчей в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года. В среду исполком УЕФА снял запрет, "Ахмат-Арена" получила соответствующую лицензию организации.
"Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных, - написал Кадыров. - Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнет новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола СКФО, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома".
По его словам, решению о снятии запрета предшествовала большая работа специальной совместной комиссии УЕФА, Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги по изучению ситуации в Грозном. "Члены комиссии лично смогли убедиться в том, что в Грозном, да и на всей территории Чеченской Республики, нет проблем с безопасностью. Поздравляю всех любителей футбола с этим событием. Желаю ярких игр любимых клубов и получения незабываемых эмоций на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном", - добавил он.
"Ахмат-Арена" была открыта в 2011 году, домашние матчи на ней проводит грозненский "Ахмат", выступающий в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В 2013 году стадион принял финал Кубка России. В 2018 году "Ахмат-Арена" была тренировочной площадкой для сборной Египта во время чемпионата мира.