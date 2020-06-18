"Алавес" победил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 18 июня. Футболисты "Алавеса" обыграли "Реал Сосьедад" со счетом 2:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Голы забили Борха Сайнс (56-я минута) и Пере Понс (90+6). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Хосеба Салдуа, на 87-й минуте также за два предупреждения поле покинул полузащитник "Алавеса" Томас Пинья.

"Алавес" поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 29 матчах. "Реал Сосьедад" идет шестым, имея в активе 47 очков после 29 встреч. В следующем туре "Алавес" в гостях сыграет с "Сельтой", а "Реал Сосьедад" на домашнем поле примет мадридский "Реал". Обе встречи пройдут 21 июня.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играются с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.