"Алавес" победил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 18 июня. Футболисты "Алавеса" обыграли "Реал Сосьедад" со счетом 2:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Голы забили Борха Сайнс (56-я минута) и Пере Понс (90+6). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Хосеба Салдуа, на 87-й минуте также за два предупреждения поле покинул полузащитник "Алавеса" Томас Пинья.
"Алавес" поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 29 матчах. "Реал Сосьедад" идет шестым, имея в активе 47 очков после 29 встреч. В следующем туре "Алавес" в гостях сыграет с "Сельтой", а "Реал Сосьедад" на домашнем поле примет мадридский "Реал". Обе встречи пройдут 21 июня.
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играются с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|29
|20
|4
|5
|69-31
|64
|2
|Реал Мадрид
|28
|17
|8
|3
|52-20
|59
|3
|Севилья
|29
|14
|9
|6
|42-30
|51
|4
|Атлетико
|29
|12
|13
|4
|37-22
|49
|5
|Хетафе
|29
|13
|8
|8
|38-27
|47
|6
|Реал Сосьедад
|29
|14
|5
|10
|46-36
|47
|7
|Вильярреал
|29
|13
|5
|11
|46-38
|44
|8
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|9
|Гранада
|29
|12
|6
|11
|37-35
|42
|10
|Атлетик Бильбао
|29
|9
|12
|8
|32-26
|39
|11
|Алавес
|29
|9
|8
|12
|31-39
|35
|12
|Леванте
|29
|10
|5
|14
|34-42
|35
|13
|Осасуна
|29
|8
|11
|10
|35-44
|35
|14
|Бетис
|29
|8
|10
|11
|40-47
|34
|15
|Вальядолид
|29
|7
|12
|10
|25-34
|33
|16
|Эйбар
|29
|7
|7
|15
|30-46
|28
|17
|Сельта
|29
|5
|12
|12
|22-35
|27
|18
|Мальорка
|29
|7
|4
|18
|28-49
|25
|19
|Эспаньол
|29
|5
|9
|15
|25-46
|24
|20
|Леганес
|29
|5
|8
|16
|22-43
|23