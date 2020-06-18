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Футбол в Испании

"Алавес" победил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 18 июня. Футболисты "Алавеса" обыграли "Реал Сосьедад" со счетом 2:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Голы забили Борха Сайнс (56-я минута) и Пере Понс (90+6). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Хосеба Салдуа, на 87-й минуте также за два предупреждения поле покинул полузащитник "Алавеса" Томас Пинья.

"Алавес" поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 29 матчах. "Реал Сосьедад" идет шестым, имея в активе 47 очков после 29 встреч. В следующем туре "Алавес" в гостях сыграет с "Сельтой", а "Реал Сосьедад" на домашнем поле примет мадридский "Реал". Обе встречи пройдут 21 июня.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играются с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона29204569-3164
2Реал Мадрид28178352-2059
3Севилья29149642-3051
4Атлетико291213437-2249
5Хетафе29138838-2747
6Реал Сосьедад291451046-3647
7Вильярреал291351146-3844
8Валенсия281110739-4043
9Гранада291261137-3542
10Атлетик Бильбао29912832-2639
11Алавес29981231-3935
12Леванте291051434-4235
13Осасуна298111035-4435
14Бетис298101140-4734
15Вальядолид297121025-3433
16Эйбар29771530-4628
17Сельта295121222-3527
18Мальорка29741828-4925
19Эспаньол29591525-4624
20Леганес29581622-4323

 

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