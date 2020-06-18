В ФК "Ахмат" считают, что разрешение УЕФА способствует популяризации футбола на Кавказе

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Президент клуба "Ахмат" Магомед Даудов выразил уверенность в том, что возвращение Грозному права проведения матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет способствовать популяризации футбола на Северном Кавказе. Такое мнение он высказал ТАСС, комментируя решение УЕФА.

Запрет УЕФА на проведение матчей в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года. В среду исполком УЕФА снял запрет, "Ахмат-Арена" получила соответствующую лицензию организации.

"Это историческое событие, которого в регионе все ждали. Футбол на Кавказе любят, приезд в регион европейских команд и национальных сборных послужит дополнительной популяризации народной игры", - отметил Даудов.

Он добавил, что в регионе благодаря главе республики созданы лучшие условия для занятия спортом, в частности футболом. "У нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, в общем, все необходимое для встречи гостей и проведения футбольных матчей на высшем уровне", - сказал президент грозненского клуба.

"Ахмат-Арена" была открыта в 2011 году, свои домашние матчи на ней проводит грозненский "Ахмат", выступающий в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В 2013 году стадион принял финал Кубка России. В 2018 году "Ахмат-Арена" была тренировочной площадкой для сборной Египта во время чемпионата мира.