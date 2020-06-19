UFC снял бойца с турнира из-за положительного теста на коронавирус у его секунданта

ТАСС, 19 июня. Американский боец UFC Мэтт Фревола заявил, что организация сняла его с боя из-за положительного теста на коронавирус у его секунданта Билли Куарантилло. Комментарий спортсмена приводит " Газета.Ru " со ссылкой на портал TMZ.

Фревола должен был провести бой против соотечественника Фрэнка Камачо на турнире UFC Fight Night в ночь с субботы на воскресенье. На этой неделе Фревола вместе с остальными членами команды проходил очередное тестирование в рамках медицинского протокола UFC. Его тест оказался отрицательным, однако у Куарантилло был выявлен коронавирус.

По словам Фреволы, UFC принял решение не рисковать и не проводить бой, несмотря на отрицательный тест бойца. Камачо, в свою очередь, заявил о готовности провести поединок как можно скорее и принес извинения за несостоявшийся бой. На турнире в субботу он встретится с дебютантом Джастином Джейнсом, который согласился на поединок на коротком уведомлении.

В послужном списке 30-летнего Фреволы восемь побед (одна досрочно) и одно поражение.