Играл экономно и просто. Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин празднует 65-летие

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею, шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион СССР Владимир Мышкин празднует 65-летие.
Мышкин родился в Кирово-Чепецке Кировской области, уроженцем этого региона также является легендарный Александр Мальцев. Однажды тот судил матч дворовых команд, за одну из которых играли его младший брат Сергей и Владимир Мышкин. После пропущенного гола с центра площадки Мальцева-младшего заменил в воротах Мышкин, который, как оказалось, всегда мечтал там играть.
"Мне всегда нравилось ловить, спасать. В раннем детстве играл в валенках вместо коньков, вместо ловушки была шапка, шайбы были маленькими. В поле как-то не тянуло, только в ворота, и когда играл в рамке, страха не ощущал, когда стоял за воротами за стеклом или сеткой, жутковатые ощущения. Когда же играл в воротах, все внимание было на шайбу, которую надо поймать, и неважно, как она летит", - рассказал Мышкин в беседе с ТАСС.
Мышкин является воспитанником ДЮСШ кирово-чепецкой "Олимпии", в составе которой в 1970 году он выиграл всесоюзный детский турнир "Золотая шайба". Через два года он дебютировал за "Олимпию" на взрослом уровне, и в этом же году вместе со своим тренером Виталием Ерфиловым попал в "Крылья Советов", куда Ерфилова позвал главный тренер москвичей Борис Кулагин. За столичную команду он играл в течение четырех лет, за это время Мышкин выиграл чемпионат и Кубок СССР (1974), а также серебряную (1975) и бронзовую медали (1973) первенства. Однако все это время Мышкин был дублером Александра Сидельникова, а когда в "Крылья" в 1975 году пригласили в качестве второго номера из саратовского "Кристалла" Александра Куликова, 20-летнего голкипера отправили в Саратов.
В "Кристалл" Мышкин ехал именно за игровой практикой и провел все матчи за эту команду в течение двух сезонов. "Как вратарь я тогда еще не сформировался и столько игрового времени в "Крыльях Советов" вряд ли бы получил. В Саратове я приобрел тот богатый опыт, что в дальнейшем мне помогло", - вспомнил он.
Чемпионство под конец карьеры
В "Крылья" Мышкин вернулся в 1977 году, спустя год выиграл еще раз бронзовую награду чемпионата. В 1980 году Мышкин перешел в московское "Динамо", за которое болел с детства.
"Когда я получил приглашение, мне захотелось в этом клубе играть, выступать в том числе и вместе с Александром Мальцевым. Это был один из желанных для меня переходов", - подчеркнул он.
На протяжении последующих 10 лет Мышкин был основным вратарем "Динамо", которое при нем каждый год, за исключением сезона-1983/84, заканчивало чемпионат СССР на призовом месте. В составе бело-голубых Мышкин четырежды был бронзовым призером (1981, 1982, 1983, 1988), три раза - серебряным (1985-1987). Успешным для голкипера выдался 1990 год, принесший "Динамо" первое спустя 36 лет золото чемпионата СССР. В том же году он стал и чемпионом мира, хотя в составе сборной был третьим вратарем после Сергея Мыльникова и Артура Ирбе.
По словам олимпийского чемпиона Александра Пашкова, Мышкин показывал высокий класс в том числе за счет того, что предвидел развитие ситуации и решение соперника. "Это было связано с тактикой, его очень активной игрой в площади ворот и за ее пределами. Он отвечал всем требованиям своего времени и постоянно совершенствовался, у него были признаки отточенного мастерства, в его игре не было каких-то лишних движений. Игра была относительно экономной, простой", - подчеркнул Пашков.
С Третьяком на одной волне
В сборной СССР Мышкин дебютировал еще будучи игроком "Крыльев Советов" на турнире в Чехословакии "Руде Право" в 1978 году в матче с хозяевами турнира, который завершился победой советской команды со счетом 5:4. "Груз ответственности, волнение было, но была и огромная радость, что я провел первый матч за сборную, и самое главное, что мы его выиграли", - вспомнил Мышкин.
Первому номеру "Крыльев" и затем "Динамо", Мышкину по объективным причинам не удалось стать таковым в национальной команде. До середины 80-х основным голкипером сборной был Владислав Третьяк, Мышкин был его дублером на Олимпийских играх 1980 и 1984 годов, а также на чемпионатах мира.
"Третьяк отличался атлетизмом, который был отличительной чертой армейской школы. Мышкин, не имея таких физических данных, сам искал свой путь к мастерству, анализировал свои более скромные возможности и компенсировал их тактическим мастерством, выбором места и, пожалуй, смелостью, так как он неоднократно вступал в борьбу с игроками соперника и за пределами площади ворот. Это было связано с тем, что на линии и в площади ворот его возможности были ограничены: он не мог закрыть то пространство, которое с легкостью закрывал Третьяк", - отмечал Пашков.
"Как говорил Виктор Васильевич Тихонов (главный тренер сборной СССР с 1977 по 1991 год - прим. ТАСС), в сборной Советского Союза запасных нет, все должны быть в обойме игроков, которые выполняют задачи. Ворота одни, и когда тебе скажут, ты должен выходить, играть и побеждать, что было предначертано нашей команде. Это в клубе ты можешь что-то говорить, обижаться, а в сборную ты приходишь на короткий период под определенную задачу, и должен сделать так, чтобы она выиграла. У нас с Владиславом Александровичем прекрасные отношения были и во время хоккейной жизни, и сейчас, мы всегда были с ним на одной волне", - вспомнил Мышкин.
За время карьеры в сборной СССР Мышкин лишь раз был основным вратарем команды на чемпионате мира. Это было в 1985 году, он провел на турнире все 10 матчей. Советская команда тогда заняла третье место, уступив в финальном раунде чехословакам (1:2) и канадцам (1:3).
Шайба вброшена - и уже сирена
Многие называют лучшим матчем Мышкина за сборную третью игру на Кубок Вызова 1979 года в Нью-Йорке против сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В том поединке советские хоккеисты победили со счетом 6:0 и выиграли турнир с двумя победами и одним поражением, а Мышкин отразил 24 броска.
Не раз писалось, что решение Тихонова доверить место в воротах в том матче Мышкину удивило соперников, которые готовились к тому, что будут играть против Третьяка. "Не думаю, что мое появление их как-то ослабило, соперник так же играл, просто у меня получилось, а у [Джерри] Чиверса (вратарь сборной НХЛ - прим. ТАСС) это был не лучший день", - вспомнил он.
По словам Мышкина, ему очень помогли тогда игры в составе второй сборной СССР в декабре 1978 года против команды ВХА (Всемирная хоккейная ассоциация - прим. ТАСС). "Буквально через 10 дней мы полетели с "Крыльями Советов" на матчи с командами НХЛ. Естественно, те матчи дали большой заряд уверенности и прекрасный опыт. Поэтому на Кубке Вызова такого волнения, мандража не было", - сказал Мышкин.
"Все в том матче (против сборной НХЛ - прим. ТАСС) пролетело словно на одном дыхании: шайба вброшена - и уже финальная сирена, только помню чувство, что выиграли. Только по прошествии времени возникали какие-то мысли, как это получилось. Уже когда просматривал те матчи, ловил себя на мысли, что в то время не было ко мне никаких претензий в плане техники и принятия решений. Наверное, все получилось по велению свыше, все срослось", - добавил он.
Работа в меховом ателье
Спустя год сборную СССР с Мышкиным ждало разочарование на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. В матче финального раунда против хозяев Игр, который оказался определяющим в борьбе за золото, Тихонов заменил Третьяка на Мышкина при счете 2:2, причем второй гол был забит американцами перед самой сиреной в результате ошибок защитников и Третьяка. "Неожиданности не было, я пошел и сменил Третьяка, а в перерыве стал еще более усиленно разминаться и готовиться ко второму периоду", - сказал Мышкин.
Американцы выиграли у советской команды со счетом 4:3. Этот результат не определял победителя Игр, но все теперь зависело от сборной США, для олимпийского успеха американцам нужно было обыгрывать финнов, что хозяева и сделали. "Хоккейные боги хотели такого результата, хотя за неделю до этого мы крупно соперника обыграли в Нью-Йорке (со счетом 10:3 - прим. ТАСС). Джимми Крейгу (вратарь сборной США - прим. ТАСС) в том матче шайба прилетала то в шнурок, то в черенок, он 40 лет живет за счет этого багажа, правильно использовав этот результат", - отметил он.
Спустя четыре года Мышкину, как и остальной советской команде, обновленной по сравнению с Играми в Лейк-Плэсиде, удалось вернуть олимпийское золото. В Сараево сборная СССР выиграла все матчи, а Мышкин провел одну игру против итальянцев (5:1).
В 1990 году голкипер уехал в Финляндию, где провел сезон в местном "Лукко". Перед распадом СССР завершил карьеру. Вернулся домой с только что родившимся вторым ребенком, предложений по работе, связанной с хоккеем, не было, поэтому ему пришлось принять предложение друга поработать в меховом ателье. "Это тоже своего рода жизненный опыт, научился рано вставать. Времена были трудными не только у меня, тогда был такой излом, все это прекрасно помнят", - вспомнил он.
Внук не стал вратарем
Спустя полгода Мышкин все же вернулся в хоккей, в 1993 году став тренером вратарей "Динамо". Вместе с клубом в 1994 году он стал серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка Межнациональной хоккейной лиги. Затем с 1994 по 1999 год работал в Швейцарии, был одним из тренеров в "Давосе". Через него прошло немало голкиперов, которые потом играли в чемпионате страны на высоком уровне.
"Работать приходилось много, я занимался и с самыми маленькими игроками, и с первыми вратарями. У меня там прошло становление как тренера, поскольку такой профессии не существовало. Во всей Швейцарии я был единственным таким тренером, уже потом к этому стал появляться интерес со стороны местной федерации. Я проводил сборы среди специалистов, которые хотели работать тренерами вратарей в своих клубах", - рассказал Мышкин.
В Швейцарии живет старшая дочь Мышкина, ее сын, которому в августе будет девять лет, решил пойти по стопам деда. Маленький Никола занимается в системе "Цюриха".
"Мне хотелось направить его в ворота, я приезжал, купил ему вратарскую форму. Он катался несколько тренировок, но потом решил играть в нападении. Конечно, есть какое-то сожаление, но самое главное, что ему нравится хоккей, он занимается им с удовольствием", - отметил Мышкин.
В 1999 году Мышкин снова вернулся в "Динамо", с которым проработал два года и помог команде стать чемпионом России. После чего опять уехал в Швейцарию, чтобы вернуться окончательно домой в 2005 году. Затем он работал, в частности, в "Витязе" и ЦСКА, из армейского клуба ушел, не сработавшись с помощником Вячеслава Быкова Игорем Захаркиным.
Горечь Сочи
В 2011 году Мышкин вошел в тренерский штаб сборной России под руководством Зинэтулы Билялетдинова. При нем россияне стали чемпионами мира в следующем году, однако через год вылетели в четвертьфинале. Горьким разочарованием в тренерской карьере Мышкина стала Олимпиада 2014 года в Сочи, где россияне уступили в четвертьфинале финнам со счетом 1:3.
По словам Мышкина, этот результат не отпускал его долго. "Не хотелось верить в то, что произошло. Очевидно, что где-то все вместе не сработали - тренеры и игроки. Команда была собрана довольно именитая, но, наверное, подготовка к таким турнирам должна быть не в течение двух-трех дней. Не хватило той доводки, чтобы сделать команду более управляемой, настроенной на победу", - отметил он.
Эксперты называли в качестве одной из причин поражения выбор первого номера. Варламова предпочли Бобровскому. "Задним числом все мастера и все всё знают. Когда перед игрой стоял вопрос, кого ставить в ворота, были различные доводы за и против. Но тренерский штаб так решил, и история не терпит сослагательного наклонения", - отметил он.
После Олимпиады Мышкин на профессиональном уровне не работал. Сейчас он входит в совет легенд Ночной хоккейной лиги, курирует развитие любительского хоккея в Сибири. "Езжу по районам Сибири, провожу встречи, мастер-классы и прочие мероприятия, которые проводит лига", - рассказал Мышкин. Его именем в подмосковном Селятино назван открывшийся в апреле 2019 года ледовый дворец.