Играл экономно и просто. Вратарь сборной СССР по хоккею Владимир Мышкин празднует 65-летие

Олимпийский чемпион по хоккею, шестикратный чемпион мира, часто он оставался в тени Владислава Третьяка в сборной, что не умаляет его достоинств и высочайшего класса

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею, шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион СССР Владимир Мышкин празднует 65-летие.

На эту тему По прозвищу Русский Танк. Хоккеисту Андрею Коваленко исполнилось 50 лет

Мышкин родился в Кирово-Чепецке Кировской области, уроженцем этого региона также является легендарный Александр Мальцев. Однажды тот судил матч дворовых команд, за одну из которых играли его младший брат Сергей и Владимир Мышкин. После пропущенного гола с центра площадки Мальцева-младшего заменил в воротах Мышкин, который, как оказалось, всегда мечтал там играть. "Мне всегда нравилось ловить, спасать. В раннем детстве играл в валенках вместо коньков, вместо ловушки была шапка, шайбы были маленькими. В поле как-то не тянуло, только в ворота, и когда играл в рамке, страха не ощущал, когда стоял за воротами за стеклом или сеткой, жутковатые ощущения. Когда же играл в воротах, все внимание было на шайбу, которую надо поймать, и неважно, как она летит", - рассказал Мышкин в беседе с ТАСС. Мышкин является воспитанником ДЮСШ кирово-чепецкой "Олимпии", в составе которой в 1970 году он выиграл всесоюзный детский турнир "Золотая шайба". Через два года он дебютировал за "Олимпию" на взрослом уровне, и в этом же году вместе со своим тренером Виталием Ерфиловым попал в "Крылья Советов", куда Ерфилова позвал главный тренер москвичей Борис Кулагин. За столичную команду он играл в течение четырех лет, за это время Мышкин выиграл чемпионат и Кубок СССР (1974), а также серебряную (1975) и бронзовую медали (1973) первенства. Однако все это время Мышкин был дублером Александра Сидельникова, а когда в "Крылья" в 1975 году пригласили в качестве второго номера из саратовского "Кристалла" Александра Куликова, 20-летнего голкипера отправили в Саратов. В "Кристалл" Мышкин ехал именно за игровой практикой и провел все матчи за эту команду в течение двух сезонов. "Как вратарь я тогда еще не сформировался и столько игрового времени в "Крыльях Советов" вряд ли бы получил. В Саратове я приобрел тот богатый опыт, что в дальнейшем мне помогло", - вспомнил он. Чемпионство под конец карьеры В "Крылья" Мышкин вернулся в 1977 году, спустя год выиграл еще раз бронзовую награду чемпионата. В 1980 году Мышкин перешел в московское "Динамо", за которое болел с детства.

На эту тему Настоящий армеец. 60 лет назад родился двукратный чемпион ОИ по хоккею Владимир Крутов

"Когда я получил приглашение, мне захотелось в этом клубе играть, выступать в том числе и вместе с Александром Мальцевым. Это был один из желанных для меня переходов", - подчеркнул он. На протяжении последующих 10 лет Мышкин был основным вратарем "Динамо", которое при нем каждый год, за исключением сезона-1983/84, заканчивало чемпионат СССР на призовом месте. В составе бело-голубых Мышкин четырежды был бронзовым призером (1981, 1982, 1983, 1988), три раза - серебряным (1985-1987). Успешным для голкипера выдался 1990 год, принесший "Динамо" первое спустя 36 лет золото чемпионата СССР. В том же году он стал и чемпионом мира, хотя в составе сборной был третьим вратарем после Сергея Мыльникова и Артура Ирбе. По словам олимпийского чемпиона Александра Пашкова, Мышкин показывал высокий класс в том числе за счет того, что предвидел развитие ситуации и решение соперника. "Это было связано с тактикой, его очень активной игрой в площади ворот и за ее пределами. Он отвечал всем требованиям своего времени и постоянно совершенствовался, у него были признаки отточенного мастерства, в его игре не было каких-то лишних движений. Игра была относительно экономной, простой", - подчеркнул Пашков. С Третьяком на одной волне В сборной СССР Мышкин дебютировал еще будучи игроком "Крыльев Советов" на турнире в Чехословакии "Руде Право" в 1978 году в матче с хозяевами турнира, который завершился победой советской команды со счетом 5:4. "Груз ответственности, волнение было, но была и огромная радость, что я провел первый матч за сборную, и самое главное, что мы его выиграли", - вспомнил Мышкин.

На эту тему Алексей Морозов: жесткий потолок зарплат сделает чемпионат КХЛ интереснее

Первому номеру "Крыльев" и затем "Динамо", Мышкину по объективным причинам не удалось стать таковым в национальной команде. До середины 80-х основным голкипером сборной был Владислав Третьяк, Мышкин был его дублером на Олимпийских играх 1980 и 1984 годов, а также на чемпионатах мира. "Третьяк отличался атлетизмом, который был отличительной чертой армейской школы. Мышкин, не имея таких физических данных, сам искал свой путь к мастерству, анализировал свои более скромные возможности и компенсировал их тактическим мастерством, выбором места и, пожалуй, смелостью, так как он неоднократно вступал в борьбу с игроками соперника и за пределами площади ворот. Это было связано с тем, что на линии и в площади ворот его возможности были ограничены: он не мог закрыть то пространство, которое с легкостью закрывал Третьяк", - отмечал Пашков. "Как говорил Виктор Васильевич Тихонов (главный тренер сборной СССР с 1977 по 1991 год - прим. ТАСС), в сборной Советского Союза запасных нет, все должны быть в обойме игроков, которые выполняют задачи. Ворота одни, и когда тебе скажут, ты должен выходить, играть и побеждать, что было предначертано нашей команде. Это в клубе ты можешь что-то говорить, обижаться, а в сборную ты приходишь на короткий период под определенную задачу, и должен сделать так, чтобы она выиграла. У нас с Владиславом Александровичем прекрасные отношения были и во время хоккейной жизни, и сейчас, мы всегда были с ним на одной волне", - вспомнил Мышкин. За время карьеры в сборной СССР Мышкин лишь раз был основным вратарем команды на чемпионате мира. Это было в 1985 году, он провел на турнире все 10 матчей. Советская команда тогда заняла третье место, уступив в финальном раунде чехословакам (1:2) и канадцам (1:3). Шайба вброшена - и уже сирена Многие называют лучшим матчем Мышкина за сборную третью игру на Кубок Вызова 1979 года в Нью-Йорке против сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В том поединке советские хоккеисты победили со счетом 6:0 и выиграли турнир с двумя победами и одним поражением, а Мышкин отразил 24 броска.

На эту тему Оптимист в душе. Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Вячеславу Старшинову - 80 лет

Не раз писалось, что решение Тихонова доверить место в воротах в том матче Мышкину удивило соперников, которые готовились к тому, что будут играть против Третьяка. "Не думаю, что мое появление их как-то ослабило, соперник так же играл, просто у меня получилось, а у [Джерри] Чиверса (вратарь сборной НХЛ - прим. ТАСС) это был не лучший день", - вспомнил он. По словам Мышкина, ему очень помогли тогда игры в составе второй сборной СССР в декабре 1978 года против команды ВХА (Всемирная хоккейная ассоциация - прим. ТАСС). "Буквально через 10 дней мы полетели с "Крыльями Советов" на матчи с командами НХЛ. Естественно, те матчи дали большой заряд уверенности и прекрасный опыт. Поэтому на Кубке Вызова такого волнения, мандража не было", - сказал Мышкин. "Все в том матче (против сборной НХЛ - прим. ТАСС) пролетело словно на одном дыхании: шайба вброшена - и уже финальная сирена, только помню чувство, что выиграли. Только по прошествии времени возникали какие-то мысли, как это получилось. Уже когда просматривал те матчи, ловил себя на мысли, что в то время не было ко мне никаких претензий в плане техники и принятия решений. Наверное, все получилось по велению свыше, все срослось", - добавил он. Работа в меховом ателье Спустя год сборную СССР с Мышкиным ждало разочарование на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. В матче финального раунда против хозяев Игр, который оказался определяющим в борьбе за золото, Тихонов заменил Третьяка на Мышкина при счете 2:2, причем второй гол был забит американцами перед самой сиреной в результате ошибок защитников и Третьяка. "Неожиданности не было, я пошел и сменил Третьяка, а в перерыве стал еще более усиленно разминаться и готовиться ко второму периоду", - сказал Мышкин.

На эту тему Резкий и самоотверженный. 80 лет назад родился двукратный чемпион ОИ Игорь Ромишевский