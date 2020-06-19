Организаторы Игр стран СНГ проведут видеоконференцию с министерствами спорта участников

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Министры спорта стран Содружества Независимых Государств соберутся на видеоконференцию в конце июня - начале июля, чтобы обсудить регламент проведения первых совместных соревнований. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Игры стран СНГ должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Проведение соревнований планируется с 4 по 11 сентября. Ожидается, что участие примут 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей.

"Мы планируем к концу текущего месяца или в начале июля провести большую видеоконференцию с участием всех министров спорта тех стран, которые мы пригласили. Предварительно никто не отказывается [от участия в Играх], все заинтересованы, ведь вы знаете, что Олимпийские игры перенесены. Для многих это один из первых стартов, который будет в ближайшее время, все объекты прописаны и готовы, поэтому с организацией и логистикой проблем не видим. Основная сложность - регламент проведения, потому что там есть вопросы по зрителям, по допуску на объекты, по организации питания", - сказал Леонов.

Министр отметил, что подготовка к мероприятию идет по графику. Он выразил надежду, что Игры стран СНГ пройдут со зрителями. "В каком объеме и как пускать болельщиков, думаю, будем с Роспотребнадзором ближе к делу решать", - уточнил собеседник агентства.

Участниками первых в истории Игры стран СНГ станут спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за медали в 21 виде программы. Для проведения соревнований в Казани будут задействованы 15 спортивных объектов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в спортивном комплексе "Баскет-холл".