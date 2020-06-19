"Ростов" уведомил "Сочи" о планах вылететь в пятницу на матч между командами

В пятницу "Сочи" заявил, что матч с "Ростовом" состоится 19 июня, несмотря на заражение шестерых футболистов ростовчан коронавирусом.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" уведомил "Сочи" о планах вылететь на матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в пятницу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Мы обменялись официальными бумагами, - сказал Рубашко. - ФК "Ростов" должен сегодня вылететь на игру. "Ростов" обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении сегодня. Больше добавить тут нечего".

17 июня пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч "Сочи" - "Ростов" должен пройти на стадионе "Фишт". 18 июня генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил о том, что в случае согласия обеих сторон игра может быть перенесена на 19 июля. Он также отметил, что если "Сочи" будет против, то "Ростову" в случае неявки будет засчитано техническое поражение.

В турнирной таблице "Ростов" занимает четвертое место, набрав 38 очков, "Сочи" идет на 12-м месте, имея в активе 24 очка. Сезон РПЛ возобновится 19 июня.