Начало строительства ледового дворца в Нижнем Новгороде перенесено на 2021 год

ТАСС, 19 июня. Работы по строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде начнутся в 2021 году, а не в 2020-м, как планировалось ранее. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Учитывая отсутствие в полном объеме федеральной составляющей по финансированию работ, мы приняли решение, что в этом году не будем начинать строительство ледового дворца. Оно перенесено на 2021 год. В федеральном и региональном бюджетах на проведение работ было предусмотрено 500 млн и 180 млн рублей соответственно, мы их секвестировали. Мы не отказываемся от проекта, но в такое время как сейчас, начинать его неправильно", - сказал Никитин.

Ледовую арену планируется построить в районе Стрелки [место слияния Оки и Волги]. Здание будет представлять собой многофункциональный комплекс с образовательным центром, способный принимать спортивные мероприятия международного уровня.