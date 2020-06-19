РФС заменил заразившегося коронавирусом ассистента арбитра матча "Арсенал" - "Спартак"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ассистент арбитра Алексей Воронцов войдет в судейскую бригаду матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком" вместо заразившегося коронавирусом Максима Гаврилина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В четверг РФС сообщил о положительном результате теста Гаврилина на коронавирус. Отмечалось, что у всех остальных арбитров, проходивших сбор в подмосковном Кратове, результаты тестов отрицательные.

Главным арбитром матча "Арсенал" - "Спартак", который запланирован на 20 июня, будет Евгений Турбин, ассистентами - Воронцов и Игорь Демешко, резервным судьей - Алексей Амелин, за систему видеопомощи арбитрам будут отвечать Павел Кукуян и Николай Еремин.

В турнирной таблице чемпионата России "Арсенал" занимает седьмое место, "Спартак" идет восьмым, в активе обеих команд по 28 очков.