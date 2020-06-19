"Тамбов" получил разрешение РФС на регистрацию новых игроков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания палаты по разрешению споров снял запрет с клуба "Тамбов" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Клуб погасил задолженность перед защитником Сергеем Косицыным и полузащитником Данилом Кленкиным. Также было утверждено мировое соглашение между клубом и защитником Евгением Шляковым по заявлению о взыскании задолженности.

Сезон-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении турнира, первый матч пройдет 19 июня. "Тамбов" после 22 туров идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. 21 июня команда сыграет на выезде с "Уфой".