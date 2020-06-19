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Летние олимпийские виды спорта

Гриднев и Молчанов вошли в состав оргкомитета Универсиады в Екатеринбурге

Состав оргкомитета покинули Сергей Вельмяйкин и Владимир Уйба

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев вошел в состав организационного комитета летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге. Это следует из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также в состав оргкомитета вошел директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов.

Состав оргкомитета покинули Сергей Вельмяйкин и Владимир Уйба.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Летние олимпийские виды спорта
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