РПЛ заключила соглашения о показе матчей на Кипре, в Испании и балканских странах

Чемпионат России будет транслироваться в Испании, Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и на Кипре. LaLigaSportsTV начнет показывать матчи уже с 23-го тура, который начнется в пятницу и станет первым после вызванной пандемией коронавируса паузы. До окончания чемпионата трансляции будут проходить с русскими комментариями, а со следующего сезона два матча тура будут показываться с локализованными комментариями.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) заключила соглашения о трансляции матчей Тинькофф-РПЛ с испанской LaLigaSportsTV, которая является официальной интернет-платформой чемпионата Испании, и кипрской компанией Telestare. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Сотрудничество с Ла Лигой на территории Испании - очень интересный проект, сочетающий обмен опытом и бизнес-отношения, - сказал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов. - Ла лига развивает и много инвестирует в свое медиа-направление, нам есть чему поучиться у них. От этого сотрудничества РПЛ получит не только финансовый результат, но и данные об аудитории российского футбола в Испании, что очень важно".

"Там, где традиционно присутствует интерес к российской лиге, где знают наших игроков и клубы, всегда проще найти партнеров и заинтересованных вещателей, - прокомментировал Суворов сделку с Telestare. - Интерес к российскому футболу в Греции, Сербии, Хорватии, Черногории и других странах региона всегда был высоким, поэтому появление первого партнерства на этой территории - закономерно".

Контракты с обеими компаниями рассчитаны до конца сезона-2021/22. Отмечается, что РПЛ продолжит самостоятельно реализовывать международные права, транслируя матчи лиги для других стран на собственном канале на YouTube.