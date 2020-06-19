Колосков: матч РПЛ "Сочи" - "Ростов" нужно было перенести

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом" необходимо было перенести, так как команды будут находиться в неравных условиях. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Игра начнется в пятницу в 20:00 мск, "Ростов" на данный момент дозаявляет в состав игроков 2002-2003 годов рождения. В среду стало известно, что шестеро футболистов основного состава ростовской команды были инфицированы коронавирусом, после чего 42 сотрудника клуба, включая тренеров и игроков, были отправлены на карантин. В четверг "Сочи" выступил с заявлением, что не намерен переносить матч с "Ростовом" на резервную дату. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что перенос игры на 19 июля возможен лишь при согласии обоих клубов.

"По моему ощущению, это [проведение матча в пятницу] - не самое разумное решение. Если у большинства игроков "Ростова" отрицательный результат, то можно добавить шестерых игроков из резерва, - сказал Колосков. - Можно одну игру в Сочи пропустить, но потом выйдет нормальный мужской состав, который будет бороться, а не отбывать номер. Есть РФС и РПЛ, которые принимают решение, и разве это нормально: заставить юношей против мужиков играть, и где гарантии, что они здоровы?"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что футболисты "Ростова" прилетят на матч в пятницу ближе к началу игры.