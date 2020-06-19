ФК "Оренбург" заявил Парамонова в качестве главного тренера команды

ТАСС, 19 июня. Футбольный клуб "Оренбург" заявил Константина Парамонова на должность главного тренера команды до конца сезона Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

До этого Парамонов выполнял обязанности помощника главного тренера, специалист обладает тренерской лицензией категории Pro. В мае "Оренбург" принял решение не продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильшат Айткулов. Ранее клуб покинул Владимир Федотов, который в январе возглавил "Сочи".

Сезон Тинькофф - Российской премьер лиги возобновится 19 июня. "Оренбург" в первом матче сыграет в гостях с московским "Локомотивом", встреча пройдет 21 июня. В турнирной таблице "Оренбург" занимает 13-е место, набрав 23 очка.